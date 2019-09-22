«Арсенал» в меньшинстве вырвал победу в игре с новичком АПЛ

«Арсенал» на своем поле обыграл «Астон Виллу» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 22 сентября, в Лондоне и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. На 20-й минуте Джон Макгинн вывел бирмингемцев вперед. «Канониры» восстановили равенство на 59-й минуте: пенальти реализовал Николя Пепе. Уже через минуту «Астон Вилла» вернула себе преимущество, гол на свой счет записал Уэсли.

В концовке матча «Арсенал» с разницей в несколько минут забил два мяча и вырвал победу. Отличились Калум Чемберс и Пьер-Эмерик Обамеянг.

С 41-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве. Два предупреждения получил защитник Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

После шести туров в активе «Арсенала» 11 очков, команда находится на четвертом месте. «Астон Вилла» набрала четыре балла, клуб расположился на 18-й строчке.

В следующем туре «канониры» 30 сентября на выезде сыграют с «Манчестер Юнайтед». Бирмингемцы на два дня раньше дома примут «Бернли».

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