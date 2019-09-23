Россия оплатит модернизацию армии Абхазии

Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации в понедельник, 23 сентября.

Согласно распоряжению, Минобороны при участии представителей внешнеполитического ведомства предстоит провести переговоры с абхазской стороной и подписать соглашение.

Договоренность о финансировании Москвой модернизации вооруженных сил Абхазии была достигнута в конце августа. Размер финансовой помощи не раскрывался.

В ноябре 2016 года Госдума ратифицировала соглашение с Абхазией об объединенной группировке войск. Документ позволяет российскому военнослужащему в случае угрозы взять на себя командование совместными войсками. Данная инициатива обсуждалась сторонами с 2014 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!