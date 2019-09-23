Раввин пригласил знакомого на шаббат и признал в нем брата-еврея

В США два не знавших о своем родстве единокровных брата встретились на обеде в шаббат. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Арон Герсон (Aron Gerson) приехал в штат Коннектикут для работы над докторской диссертацией по социологии. Он познакомился с местным хабадским раввином Эли Острожински (Eli Ostrozynski), однако у мужчин не было возможности как следует поговорить.

Через несколько недель Эли пригласил на праздничный обед нового знакомого. Во время застольной беседы мужчины обратили внимание, что в рассказах об их детстве и родственниках много похожих деталей. Они поняли, что приходятся друг другу братьями по отцу, и очень обрадовались.

Их отец Цви (Tzvi) вырос в еврейской общине в Уругвае, и хотя он не был особо религиозным, на него оказал большое влияние хабадский раввин, приходивший к ним в школу. Когда Цви переехал в США в 19 лет, он сильно увлекся религией и познакомился в хабадской школе в Бруклине со своей будущей женой. Вскоре у них родился Арон. Через некоторое время Цви развелся с женой и больше никогда не общался с сыном. Позже мужчина нашел новую супругу и завел с ней трех детей, одним из которых стал Эли.

Эли знал, что у него есть единокровный брат, но попытки найти его не увенчались успехом. Арон тоже всегда мечтал познакомиться с другими детьми своего отца, но не хотел огорчать мать, поэтому ничего не предпринимал. В 2013 году женщина умерла, и он начал поиски, однако они были безрезультатны.

Хабад или любавичский хасидизм — одно из иудейских религиозных движений. Благодаря усилиям последнего лидера Хабада Менахем-Мендла Шнеерсона обучение иудаизму было распространено во многих странах, где в результате были созданы и развиты еврейские общины.

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