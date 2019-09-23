Названы сроки возвращения тепла в Москву

Потепление в Москве и Подмосковье может произойти в ближайшие выходные, 28 и 27 сентября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
«Есть вероятность того, что в выходные — к субботе — температура дневная повысится», — отметил он, уточнив, что воздух в эти дни в столичном регионе может прогреться до 12-13 градусов.
Ранее стало известно, что похолодание в европейской части России сохранится всю текущую неделю. Сообщалось, что небольшого потепления в Москве и области можно ожидать только к выходным. Так, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, средняя суточная температура будет 6-7 градусов, что характерно скорее для октября. Уточнялось, что такие значения средней суточной температуры ниже климатической нормы.