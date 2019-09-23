Жену шпиона Смоленкова объявили в розыск

Жену бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого в СМИ называют возможным американским шпионом, вслед за мужем объявили в розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данным Министерства внутренних дел России.

По данным агентства, родившаяся 7 апреля 1984 года в Москве Антонина Владимировна Смоленкова находится в розыске как без вести пропавшая. В разыскном списке также числится один из трех их детей. Кто именно стал инициатором объявления в розыск Смоленковых, не сообщается.

9 сентября телеканал CNN сообщил, что США вывезли из России своего информатора. Как выяснилось, он работал в администрации президента России несколько лет, но был уволен. Позднее стало известно, что речь идет об Олеге Смоленкове. Сообщалось, что он имел доступ к «чувствительной информации», но пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков эти данные опроверг.

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Предполагаемый информатор спецслужб США, как сообщалось, был вывезен после встречи американского лидера Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. Утверждалось, что Центральное разведывательное управление якобы испугалось, что американский лидер мог ненароком «раскрыть» шпиона.

Чиновники, допустившие выезд Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, понесли дисциплинарное наказание. Действия должностных лиц, которые допустили «ослабление контроля», назвали безответственными, некоторых из них уволили.

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