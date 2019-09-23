У соратника Порошенко украли часы по цене квартиры

В Киеве обокрали депутата Киевсовета от партии «Солидарность» Георгия Ясинского. Об этом сообщает Страна.ua.
Инцидент произошел 20 сентября на Крещатике, возле здания столичной мэрии. Политик пожаловался в полицию, что у него незаметно сняли с руки часы Breguet Marine Automatic Chronograph в корпусе из 18-каратного розового золота.
В окружении депутата изданию рассказали, что средняя цена часов превышает 30 тысяч долларов. Примерно столько же стоит однокомнатная квартира в столице Украины.
Заведено дело по статье «Кража в особо крупном размере».
В мае 2019 года председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан пришел на заседание Верховной Рады в дорогих наручных часах и попытался их спрятать.
В июне азербайджанец лишился одних из самых дорогих часов в мире. Грабитель на испанском острове Ибица отобрал у владельца хронограф Richard Mille 50-03 McLaren F1 стоимостью в миллион фунтов. Часы были выпущены ограниченным тиражом в 75 экземпляров.
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