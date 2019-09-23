Кремль отреагировал на новый конфликт с WADA

Спортивное руководство России готовит ответ на вопросы Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 23 сентября.

Песков напомнил, что России отведено три недели для объяснений.

Материалы по теме Русская моча против стукача Он кормил чемпионов допингом и стал главным врагом России

Ранее в понедельник глава Института национальных антидопинговых агентств (iNADO) Михаэль Аск сообщил, что WADA заподозрило Россию в фальсификации данных Московской лаборатории и дало ей три недели на объяснение. В частности, российскую сторону обвинили в попытке скрыть системное употребление допинга. Это может повлечь отстранение РФ от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

В нарушении антидопинговых правил подозреваются 298 российских спортсменов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!