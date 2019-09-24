Бывший чемпион UFC Кормье анонсировал последний бой в карьере

Американский боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье заявил, что намеревается провести последний поединок в своей карьере. Об этом он рассказал в эфире шоу журналиста Ариэля Хельвани.

40-летний тяжеловес отметил, что его третий бой против соотечественника Стипе Миочича станет для него последним. «Больше я не ступлю в октагон после этого боя», — подчеркнул Кормье.

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18 августа Кормье уступил Миочичу и утратил пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Вскоре после боя он также потерял лидерство в рейтинге бойцов организации без учета весовых категорий.

В июле 2018-го Кормье отобрал у Миочича пояс чемпиона. Позже американец защитил титул, одолев претендента Дэррика Льюиса.

Кормье — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 22 победы и два поражения.

До карьеры в MMA Кормье выступал в вольной борьбе. На Олимпиаду-2008 он отправился в статусе капитана сборной США, однако из-за осложнений на фоне сгонки веса не смог принять участие в турнире. На Играх в 2004 году он занял четвертое место.

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