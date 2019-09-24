Власти Подмосковья отчитались о грантах для аграриев

Власти Московской области с начала года выделили гранты на сумму почти 370 миллионов рублей на поддержку аграриев, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО во вторник, 24 сентября.

Он напомнил, что общая сумма грантов была увеличена по сравнению с прошлым годом. В частности, по его словам, начинающие фермеры получили 59,5 миллиона рублей, а производители сыра получили 81 миллион рублей.

До конца года власти планируют представить гранты для производителей сыра на сумму порядка 20 миллионов. Кроме того, 35 миллионов рублей направят на поддержку сельскохозяйственных кооперативов.

В начале сентября сообщалось, что благодаря грантовой поддержке в регионе появится около 20 новых фермерских хозяйств. Размер финансовой поддержки превышает 60 миллионов рублей.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно заявлял, что развитие сельского хозяйство позволит вывести регион на новые экономические показатели.