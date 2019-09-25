Торговую войну США и Китая сравнили с «Игрой престолов»

Китай не намерен играть в «игру престолов» на мировой арене. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел КНР Ван И, пишет CNBC.

«У Китая нет намерений вести "игру престолов" на мировой арене. В настоящее время и в обозримом будущем США остаются сильнейшим государством мира», — сказал министр.

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Министр отметил, что Китай не собирается «подсиживать» США и отбирать у них статус первой экономики мира. Однако он указал на то, что КНР делает шаги навстречу США и остальному миру и ожидает того же от Вашингтона. Ван И призвал американскую сторону «снять все необоснованные ограничения» в отношении КНР, введенные в рамках торговой войны.

Ранее президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН раскритиковал Китай и обвинил его в многочисленных нарушениях. По словам Трампа, торговая политика Китая предполагает кражу американской интеллектуальной собственности, господдержку предприятий и нечестные торговые практики.

На фоне опасений в очередной эскалации противостояния США и Китая цены на нефть обвалились. Стоимость фьючерса на сырье марки Brent с поставкой в ноябре опустилась на 3,5 процента, до 63,1 доллара за баррель, фьючерсы на нефть WTI упали на 2,9 процента и завершили торги на отметке 57,29 доллара.

США и Китай находятся в состоянии торговой войны вот уже полтора года. За это время стороны неоднократно вводили и повышали торговые пошлины в отношении взаимного импорта. Очередные повышения запланированы на октябрь и декабрь 2019 года.

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