Футбольный судья отработал матч пьяным и рассмешил болельщиков

@SportovniHlasky / Twitter

Линейный арбитр Милан Сефара в состоянии алкогольного опьянения отработал матч молодежного чемпионата Чехии, чем рассмешил пользователей социальных сетей. Видео появилось в Twitter-аккаунте Sportovní Hlášky.

Юзеры обратили внимание на «пластичность» арбитра и его непредсказуемые движения. «Этот парень выпил немало перед матчем», «Больше ему не наливать!», «Не меньше трех промилле алкоголя в крови», — писали они.

По информации Irozhlas, региональная футбольная ассоциация Центральной Богемии начала расследование инцидента. Если Сефара находился на поле пьяным, то ему грозит дисквалификация.

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