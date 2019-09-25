Зеленский опубликовал первое совместное фото с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть свою первую совместную фотографию с президентом США Дональдом Трампом и супругами политиков. Фото с официального приема в честь глав делегаций Зеленский опубликовал в своем Twitter.

В подписи к фото Зеленский отметил, что оно было сделано во вторник, 24 сентября, а также добавил, что они продолжат общение с Трампом в рабочем режиме в среду, 25-го.

Кроме того, после публикации фото президент Украины сделал несколько записей на своей странице в Twitter с выдержками из собственного выступления в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Так, украинский президент заявил, что война в любом уголке мира, независимо от числа жертв, является большой угрозой для всей цивилизации.

Зеленский также отметил, что сильным лидером является тот, кто бережет жизнь каждого человека, а не отправляет тысячи солдат на смерть не моргнув глазом.

Во время своего выступления в рамках Генассамблеи ООН Зеленский рассказал историю погибшего в Донбассе оперного певца Василия Слипака и показал пулю, которой он был убит. По словам украинского лидера, цена человеческой жизни в настоящее время равна стоимости такого снаряда.

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