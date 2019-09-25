Нурмагомедов раскрыл секрет своего успеха

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал, как ему удалось достичь успеха в спорте. Его слова приводит ТАСС.

Нурмагомедов заявил, что для чемпионства мало одних ежедневных тренировок и хорошей физической формы. Для побед, по его словам, нужно быть сильным духом, с достоинством принимать поражения и уважать соперников. Боец добавил, что эти три вещи помогают ему побеждать не только в спорте, но и в жизни.

Нурмагомедов является непобежденным бойцом, на счету которого 28 побед в 28 поединках. Свой последний поединок он провел 7 сентября в Абу-Даби. Боец защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье.

Дагестанец занимает вторую строчку в рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий. На первом месте находится американец Джон Джонс.

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