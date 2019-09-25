Освобожденный по обмену украинский моряк испугался Медведчука

Украинский моряк Андрей Опрыско, задержанный в Керченском проливе в ноябре 2018 года и освобожденный в рамках обмена между Россией и Украиной, мог бы отказаться от возвращения на родину, если бы процессом занимался глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом военнослужащий рассказал в интервью «Радио Свобода».

Медведчук, по его словам, должен был навестить украинских моряков, содержащихся в СИЗО «Лефортово». «Говорю, пускай, но чтобы потом не пожалел. Он не пришел», — сказал моряк. Опрыско отметил, что сообщал об этом следователям и своим соседям по камере.

«Говорил следователям, если Медведчук придет и договорится о нашем освобождении, то сразу берите наручники и ведите обратно в камеру, не пойду, потому что это предатель родины, и мне его услуги не нужны», — добавил он.

Информация о том, что задержанные украинские моряки не хотят видеть политика, скорее всего, дошла до Медведчука, предположил Опрыско.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35». Москва, в частности, передала Киеву режиссера Олега Сенцова, задержанных моряков и других украинцев.

25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вошли в российские территориальные воды в районе Крыма, не отреагировали на предупреждения и начали опасное маневрирование. В результате корабли и их экипажи задержали пограничники ФСБ России.

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