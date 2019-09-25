В прифронтовом районе Донецка прогремела серия взрывов

Пожар на складе боеприпасов в Куйбышевском районе Донецка

Крупный пожар, сопровождающийся серией взрывов, произошел в прифронтовой части Донецка утром 25 сентября. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

Возгорание произошло в Куйбышевском районе города. Отмечается, что жители Донецка наблюдали утром черный столб дыма над городом и слышали взрывы. По предварительной информации, возгорание не потушено, подъезды к месту происшествия перекрыты правоохранительными органами.

Факт крупного пожара подтверждает глава районной администрации Иван Адамец. «Сегодня утром в районе произошел пожар. К сожалению, причины неизвестны, мы сейчас выезжаем на место для их установления», — сообщил он.

Причины пожара официально пока не называются. Пользователи соцсетей предполагают, что возгорание могло произойти на складе боеприпасов армии самопровозглашенной Донецкой народной республики.

19 сентября сообщалось, что в Луганске были подорваны три опоры моста, по которому перевозили продукты. Взрыв произошел, когда в город прибыл российский гуманитарный конвой. Руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Луганской народной республики Ольга Кобцева обвинила в случившимся Украину.

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