Малоизвестного бразильского бойца MMA высмеяли за вызов Нурмагомедову

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Леонард Сантос в Twitter бросил вызов чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, чем рассмешил пользователей сети.

Сантос заявил, что претенденты на бой с Нурмагомедовым ранее проигрывали ему, в частности Кевин Ли (бой между спортсменами прошел в декабре 2015 года — «прим. Ленты.ру»). Он обратился к президенту UFC Дэйне Уайту с просьбой дать ему возможность провести поединок с россиянином.

Пользователи сети посчитали, что Сантос решил прославиться за счет Нурмагомедова. «Уверен, до этого поста Уайт никогда не слышал про этого бойца», — отметил один из них. «Давайте я тоже брошу Хабибу вызов, вдруг он согласится», — предложил другой юзер. «Кто, черт возьми, этот парень, и почему он вообще открывает рот?» — поинтересовался третий.

На счету 39-летнего бразильца 21 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед. У спортсмена есть действующий контракт с UFC, по которому он провел семь боев. Последний раз он выходил в октагон 1 июня этого года. Тогда боец оказался сильнее шотландца Стивена Рея.

Нурмагомедов является непобежденным бойцом, в его активе 28 побед в 28 поединках. 7 сентября он во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье. Сообщается, что основным претендентом на следующий бой с дагестанцем является Тони Фергюсон.

На данный момент на Instagram-аккаунт Нурмагомедова подписано 17 миллионов человек, на страницу Сантоса — 59 тысяч юзеров.

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