Девушка нашла необычный способ прочитать секреты в смартфоне парня

@apiecebyguy / Twitter

Девушка нашла нестандартный способ разблокировать смартфон парня — она пыталась подставить его лицо под сканер Face ID. Пользователь Twitter с ником apiecebyguy опубликовал видео инцидента.

В описании к ролику он уточнил, что «его девушка очень хотела разблокировать его Face ID». В смартфонах iPhone эта функция позволяет защитить устройство от доступа посторонних. Использовать устройство может только сам пользователь, для этого датчик сканирует его лицо.

На видео девушка упорно пытается подставить лицо парня под сканер гаджета. Он сопротивляется: убегает от нее, уклоняется от датчика в разные стороны, закрывает лицо руками. Некоторые из его действий сравнили с тем, как персонаж Нео из фильма «Матрица» уклонялся от пуль. Однако в итоге смартфон все-таки удается разблокировать — сканер во время одной из попыток девушки считал лицо парня.

Пользователи в комментариях положительно оценили ролик. Он уже набрал более 12 миллионов просмотров, получил более 72 тысяч лайков и 29 тысяч ретвитов. Юзеры посчитали, что девушка перегнула палку. Некоторые пошутили, что стоило дождаться ночи, чтобы спокойно проверить гаджет. Также часть пользователей посчитала видео срежиссированным.

Ранее жительница Британии Кларис Крозерс (Clarice Crothers) попала в тюрьму на восемь месяцев. Полиция раскрыла ее план по обвинению бывшего бойфренда в интернет-травле путем создания фейковых аккаунтов от его имени.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!