Жительницам Подмосковья рассказали об акции «Зеленый коридор»

Жительницы Подмосковья смогут получить бесплатную консультацию у специалистов Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ), сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова. Ее цитирует РИАМО в четверг, 26 сентября.

Она уточнила, что в рамках акции «Зеленый коридор» все желающие смогут прийти к врачу без направления и предварительной записи.

«Акция позволит любой жительнице региона бесплатно попасть на прием к ведущим специалистам сферы родовспоможения Подмосковья», — отметила Мухтасарова.

Акция будет проходить с 1 октября и до 31 декабря.

20 сентября сообщалось о востребованности единого колл-центра «Стань мамой в Подмосковье», который начал работать с 9 сентября. Также с сентября по инициативе губернатора Андрея Воробьева во всех региональных роддомах женщинам выдают подарочный набор «Я родился в Подмосковье» или денежную выплату в размере 20 тысяч рублей.