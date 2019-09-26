Фирма Конора Макгрегора понесла миллионные убытки

Компания бойца Конора Макгрегора McGregor Sports and Entertainment Ltd, созданная для повышения его доходов, за несколько лет понесла убытки в размере более миллиона евро, сообщает портал BJPenn.

В 2017 году компания сообщала об убытке в 471 тысячу евро. На следующий год суммарные убытки, по последним оценкам, возросли с 355 тысяч евро до 664 тысяч.

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) создал компанию в 2014 году. Она отвечает за спортивный менеджмент, рекламные контракты и другие вопросы. Директором компании стала гражданская супруга бойца Ди Девлин.

Несмотря на убытки, руководство фирмы довольно ее работой и ожидает прибыли в ближайшие годы. Сумма потерь также не слишком существенна для Макгрегора, чье состояние оценивается в 47-110 миллионов долларов. Кроме того, основной бизнес бойца — продажа виски — растет. В первый год деятельности прибыль составила миллион долларов.

Ранее сообщалось, что в сентябре в России начнутся продажи виски Proper No. Twelve, который выпускает компания Макгрегора Eire Born Spirits. Вначале виски пойдет в рестораны, клубы, бары и алкогольные бутики.

Последним на данный момент боем ирландца стал поединок против российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Несмотря на поражение, Макгрегор заработал три миллиона евро.

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