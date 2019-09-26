Вблизи Крыма «затонула» субмарина

Видео: Телеканал Звезда / YouTube

В Черном море у побережья Крыма российские военные отработали поиск и спасение субмарины, которая, согласно легенде учения, получила незначительные повреждения, после чего залегла на грунт. Соответствующий ролик, снятый изнутри подлодки, опубликовал на YouTube телеканал «Звезда».

Поиском субмарины занимались вертолеты Ка-27ПС. После обнаружения подлодки к ней из спасательного судна «Коммуна» был спущен глубоководный аппарат, который «поднял» раненых подводников наверх.

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«На завершающем этапе учения экипаж подводной лодки после устранения повреждений совершил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки», — отмечает телеканал.

В октябре 2018 года на тренировке в Черном море дизель-электрическая подлодка «Краснодар», прозванная в НАТО «Черной дырой», была полностью обесточена и легла на грунт. Тогда же Mil.Press FLOT написал, что спустя 18 лет после катастрофы (в августе 2000 года) атомной подлодки К-141 «Курск» российский флот не располагает возможностями оперативного спасения моряков из терпящих бедствие субмарин.

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