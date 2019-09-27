Россия опровергла сообщения о международном скандале из-за Малахова

Российского представителя не вызывали в Министерство иностранных дел Киргизии в связи с высказыванием телеведущего Андрея Малахова в передаче «Прямой эфир». Об этом со ссылкой на российский МИД сообщает РИА Новости.

По заявлению дипломатического ведомства, двусторонние связи России и Киргизии не имеют отношения к ситуации, сложившейся вокруг программы телеведущего.

Ранее в пятницу сообщалось, что МИД Киргизии вызвал российского представителя после трансляции передачи Андрея Малахова, озаглавленной «Загадочная смерть сына "колбасного короля": случайность или спланированное убийство?». Выпуск был посвящен ДТП с участием киргиза Исламбека Акбарова и россиянина Александра Маругова, в котором последний погиб.

В рамках шоу, вышедшего 24 сентября, ведущий допустил, что Акбаров мог специально устроить ДТП за плату, так как остро нуждался в деньгах. После реакции представителей Киргизии он выразил сожаление из-за того, что его слова неверно истолковали.

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