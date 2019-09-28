«Норвич» потерпел второе подряд поражение в АПЛ

«Норвич» на выезде проиграл «Кристал Пэлас» в матче седьмого тура английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 28 сентября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 21-й минуте Лука Миливоевич реализовал пенальти и вывел лондонский клуб вперед. В добавленное время Эндрос Таунсенд удвоил преимущество «орлов».

«Норвич», который потерпел второе поражение подряд в АПЛ, с шестью очками занимает 17-е место в чемпионате. «Кристал Пэлас» имеет в активе 11 баллов, команда расположилась на девятом месте.

«Кристал Пэлас» в следующем туре 5 октября на выезде сыграет с «Вест Хэмом». «Норвич» в тот же день примет на своем поле «Астон Виллу».

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