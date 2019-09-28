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Высокопоставленные российские чиновники стали фигурантами уголовных дел

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Министр финансов Забайкальского края Марина Кириллова и бывший министр территориального развития региона Виктор Паздников стали фигурантами уголовного дела, возбужденного региональными следственными органами. Об этом сообщает «Интерфакс» в субботу, 28 сентября.

Кириллова подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, частью 2 статьи 199.2 УК РФ (организация и руководство сокрытием денежных средств). Паздникова подозревают в пособничестве.

По версии следствия, в прошлом и позапрошлом годах чиновники использовали должностные полномочия для сокрытия руководством акционерного общества «Забайкальская топливно-энергетическая компания» средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

Ранее уголовное преследование началось в отношении руководства регионального оператора.

Поскольку Кириллова в соответствии с постановлением избирательной комиссии Забайкальского края от 10 сентября 2019 года объявлена депутатом заксобрания региона, решение о возбуждении уголовного дела принято и.о. руководителя краевого следственного управления СКР Алексеем Вольным.

По итогам сентябрьских выборов Марина Кириллова стала депутатом Заксобрания Забайкалья. Она получила 46,17 процента голосов избирателей.

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