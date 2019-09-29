Москва оценила готовность Грузии к диалогу с Россией

Москва настроена на создание конструктивных взаимоотношений с Тбилиси, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в ответ на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о необходимости диалога с Россией. Об этом сообщает RT.

«Первоначальная риторика, которая была со стороны некоторых грузинских радикалов, сыграла негативную роль во взаимоотношениях между нашими странами», — сказал Швыткин. При этом депутат отметил, что с оптимизмом смотрит на выстраивание взаимоотношений между сторонами. По его словам, россияне в целом доброжелательно относятся к грузинскому народу.

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Швыткин также указал на важность того, чтобы политика Грузии носила «постоянный и системный характер», а слова главы государства «не расходились с делами».

Ранее Саломе Зурабишвили заявила, что страна должна пытаться выстраивать диалог с Россией. «Для страны, у которой есть конфликты подобного типа и вопрос оккупированных территорий, есть два пути: война, то есть, военный путь, от которого мы отказались, и диалог и дипломатия», — сказала глава Грузии. По ее словам, страна должна использовать второй путь для урегулирования конфликта, чтобы не остаться замкнутой в себе.

Отношения между Москвой и Тбилиси обострились в конце июня. В столице Грузии вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента страны. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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