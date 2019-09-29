Боксер отказался от боя за несколько минут до его начала

Коста-риканский боксер Франциско Фонсека отказался от титульного боя с представителем Великобритании Алексом Дилмагани за несколько минут до его начала. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что Фонсека почувствовал себя плохо в раздевалке, готовясь к выходу на ринг. Он проконсультировался с врачами и принял решение сняться с поединка, на кону которого должен был стоять вакантный пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полулегком весе.

Окончательное решение об отмене боя было принято Британским боксерским советом. «Несмотря на разочарование от случившегося, мы понимаем, что здоровье и безопасность спортсмена имеют первостепенное значение», — заявили в организации.

25-летний Фонсека выиграл 25 поединков в профессиональной карьере, дважды уступал, еще один бой с его участием завершился ничьей. 28-летний Дилмагани одержал 19 побед при единственном поражении.

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