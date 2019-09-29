Российский боксер впервые в карьере проиграл и остался без титула чемпиона мира

Российский боксер Батыр Ахмедов потерпел поражение от американца Марио Барриоса в бою за титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 63,5 килограмма. Об этом сообщает ТАСС.

Поединок прошел в Лос-Анджелесе и продлился 12 раундов. Американец победил единогласным решением судей.

28-летний Ахмедов впервые боролся за титул чемпиона мира и потерпел первое поражение в карьере. Теперь на его счету семь побед и одно поражение.

24-летний Барриос остается непобежденным на профессиональном ринге. В его активе 25 побед, из которых 16 нокаутом, в 25 поединках. Он впервые завоевал титул чемпиона мира.

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