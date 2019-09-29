Уволенная за старые эротические фото учительница призвала коллег раздеться

Тренера по кикбоксингу в детско-юношеском центре из Магнитогорска Екатерина Конопенко, уволенная за откровенные фотографии, опубликованные 10 лет назад, записала видеобращение к коллегам. Запись опубликовал телеканал «360» в YouTube.

«Купальники? Педагоги, долой даже купальники! Мы хотим видеть честных и голых педагогов. А не скучные лица казенных лицемеров академического преподавания», — заявила Конопенко.

Ранее сообщалось о том, что Конопенко потеряла работу тренера по кикбоксингу в детско-юношеском центре, когда обнаружились ее эротические фотографии, которые были опубликованы в социальных сетях 10 лет назад.

Снимками и видео, которые были сделаны в 2000 году в рамках культурного проекта «Эксперимент», заинтересовались в прокуратуре и Следственном комитете (СК) — якобы они пропагандируют насилие. По решению прокуратуры женщину уволили за аморальность. Педагог намерена подать в суд и потребовать восстановить ее на работе.

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