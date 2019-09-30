В МИД объяснили решение Лаврова посетить США после отказа делегации в визах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему глава ведомства Сергей Лавров отправился в США, несмотря на отказ в визах участникам российской делегации. Она объяснила причины в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

Захарова считает, что сейчас главное — минимизировать ущерб, на который рассчитывали в США. По ее мнению, российская сторона не стала подыгрывать тем, кто пытался остановить делегацию. Также Захарова ответила на вопрос, было ли желание у Лаврова развернуть самолет и не полететь в США, как когда-то сделал бывший глава МИД Евгений Примаков. «На тот момент была иная ситуация», — уточнила представитель ведомства.

Члены Совета Федерации должны были принять участие в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходила с 24 по 30 сентября. Однако США отказали в выдаче виз десяти членам российской делегации. Сергей Лавров предложил в связи с этим перенести международные мероприятия с территории США на другие площадки. Он отметил, что принимающая сторона должна ответственно подходить к своим обязательствам.

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