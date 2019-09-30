Спорт
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Динамо Р
Рига
Окончен
0:3
0:1, 0:0, 0:2
СКА
Санкт-Петербург
КХЛ - регулярный чемпионат
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Live
1 : 1
2-й тайм
Арсенал
Лондон
Англия - Премьер-лига • 7-й тур
Галатасарай
Стамбул, Турция
Завтра
Начало в 22:00 (МСК)
ПСЖ
Париж, Франция
Лига чемпионов • Группа А. 2-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Завтра
Начало в 22:00 (МСК)
Бавария
Мюнхен, Германия
Лига чемпионов • Группа B. 2-й тур
Ювентус
Турин, Италия
Завтра
Начало в 22:00 (МСК)
Байер
Леверкузен, Германия
Лига чемпионов • Группа D. 2-й тур
Локомотив М
Москва, Россия
Завтра
Начало в 22:00 (МСК)
Атлетико М
Мадрид, Испания
Лига чемпионов • Группа D. 2-й тур
Последние новости
Россия отреагировала на связанные с «хозяином» ЧВК Вагнера санкции
Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Беглый заключенный 17 лет скрывался от правосудия в пещере
Мадуро рассказал о вложениях России в Венесуэлу
В центре Блохина рассказали о возможных причинах протеста детских онкологов
Племянник Хачатуряна оправдал издевательства отца над дочерьми на видео
Иран назвал уничтожение Израиля достижимой целью
Европа поставила Молдавии ультиматум
Футбольный тренер назвал 16-летнюю защитницу планеты шлюхой и поплатился
Новости партнеров

Американского боксера арестовали за избиение жены

Перейти в «Мою Ленту»
Ванес Мартиросян

Американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян был арестован за избиение жены. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, в ходе перепалки боксер схватил супругу за руку и ударил ее в лицо. Женщине удалось сбежать из дома. Прибывшие на место полицейские зафиксировали у нее синяки на руке и травмы носа. Пострадавшая отказалась от медицинской помощи, однако на Мартиросяна был составлен протокол.

На следующее утро боксер был арестован. Против него выдвинуты обвинения в домашнем насилии.

На счету Мартиросяна 36 побед, четыре поражения, еще один поединок завершился вничью. В мае 2018 года он проиграл нокаутом казахстанцу Геннадию Головкину в бою за титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Всемирного боксерского совета (WBC).

20 сентября футболист английского клуба «Йорк Сити» Рис Томпсон был осужден за издевательства над своей девушкой Дэниэль Томас. Игрок три дня избивал ее железным прутом, сломал ей челюсть и заставил слизывать краску с пола.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
VANES MARTIROSYAN BOXER ARRESTED Allegedly Headbutted Wife
Футболист избил девушку железным прутом и получил срок
Олимпийский чемпион напал на проститутку и поплатился
Другие материалы рубрики
Спорт00:0329 сентября
Татьяна Макфадден

«В России было бы трудно остаться в живых»

Из детдома эту россиянку забрали американцы. В США она стала чемпионкой и добилась всего
22:54Сегодня

Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

20:35Сегодня

Футбольный тренер назвал 16-летнюю защитницу планеты шлюхой и поплатился

19:46Сегодня

Британский клуб заплатит миллионы евро за погибшего футболиста Салу

Спорт00:0926 сентября
Олег Коротаев

«Не везло ему по жизни»

Советский боксер мог заработать миллионы в США. Но ушел в криминал и погиб от рук киллера
18:54Сегодня

Александр Емельяненко раскритиковал Нурмагомедова за отсутствие зрелищности

17:42Сегодня

Врач Шумахера рассказал о методах лечения гонщика

16:07Сегодня

Мамаев рассказал жене о жизни в колонии

Спорт00:0224 сентября
Мария Ласицкене

«Надеешься на хорошее, а получаешь…»

Российских легкоатлетов опять оставили без флага. В мире разгорается новый допинг-скандал
14:46Сегодня

Товарищеский матч сборных Грузии и Казахстана закончился массовой дракой

18:03Сегодня

«Чемпионат» покажет поединок Головкина и Деревянченко

14:44Сегодня

Александр Емельяненко придумал новый вид MMA

Россия
В центре Блохина рассказали о возможных причинах протеста детских онкологов
«Меня называли уродцем. В роддоме говорили, зачем вам такая»
Россиянки о том, как ненавидели свои тела, но научились их любить
Осужденный после несогласованной акции в Москве Устинов спутал ее с ярмаркой
Российскую делегацию не пустили на сессию Генассамблеи ООН
Десятерым политикам не выдали американские визы. Россия назвала это «возмутительной акцией»
Обвиненных Путиным в некомпетентности чиновников наградят миллионами рублей
«История подвержена манипуляциям»
Россия столетиями переписывала свое прошлое. Что в нем пытались скрыть?
Минздрав проверит центр Блохина после угроз об увольнении всех детских онкологов
Все материалы
Мир
Мадуро рассказал о вложениях России в Венесуэлу
Русский ответ
Чего Россия добилась за четыре года войны в Сирии
Иран назвал уничтожение Израиля достижимой целью
«Он из того времени, когда курили в самолетах»
Настоящий европеец: яркая жизнь и мирная смерть Жака Ширака
Россия отреагировала на связанные с «хозяином» ЧВК Вагнера санкции
«Наш дом горит, а мы смотрим в другую сторону!»
Умер бывший президент Франции Жак Ширак. Что он говорил о Путине, Ельцине и женщинах
Россия рассказала об уничтожении главных сил террористов
Все материалы
Бывший СССР
Грузинский суд признал факт дискриминации мусульман в Батуми
Ятаган в спину
Турция все ближе подступает к границам России. Среди ее союзников Украина и Грузия
Сенцов назвал три условия для примирения с Россией
«Мне комфортнее в русской тусовке»
В Литве пугают студентов, уезжающих учиться в Россию. Молодежь это не останавливает
Названо число записавшихся в поляки белорусов
«Сбросить колониальное иго»
Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
Покинувший Украину кум Порошенко решил дать показания против Трампа
Все материалы
Экономика
Европа поставила Молдавии ультиматум
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Россельхозбанк подключился к Системе быстрых платежей
«С российской экономикой не все так просто и понятно»
Главный экономист европейского банка — о роли России в мире, кризисе и жизни под санкциями
В США передумали лишать Китай денег
По избитым лекалам
За недавним задержанием силовиков стоит коммерческий конфликт
Подсчитан объем «серых» зарплат в России
Все материалы
Силовые структуры
Изнасилование осужденного обернулось массовой дракой в российской колонии
Демон секретного завода
Первого секс-маньяка СССР ловили тысячи милиционеров. Найти его требовал сам Брежнев
Генерал ФСБ победил в «затрагивающем честь судей» споре
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Анонсирована решающая стадия войны воров в законе
Гела КардаваВзял и вышел
Лидера воровского клана внезапно отпустили из тюрьмы. Теперь он хочет свести счеты
Россиянка продала насильнику двух маленьких дочерей
Все материалы
Наука и техника
Найден способ взломать сотни миллионов iPhone
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
Россия «ударила» по Камчатке ракетой «Тополь-М»
Винтовка — это праздник
Автоматы на ножках, сортирные шутки и война с миллениалами: Borderlands 3
Названа неожиданная опасность климатической катастрофы
«Черная тень войны»
Как Германия устроила морское побоище и изменила будущее подводного флота
Россияне раскупили сверхдорогие iPhone 11 Pro
Все материалы
Спорт
Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Олег Кононов«Спартак» уволил главного тренера Кононова
Команда проиграла четыре матча РПЛ подряд
Американского боксера арестовали за избиение жены
Татьяна Макфадден«В России было бы трудно остаться в живых»
Из детдома эту россиянку забрали американцы. В США она стала чемпионкой и добилась всего
Футбольный тренер назвал 16-летнюю защитницу планеты шлюхой и поплатился
Олег Коротаев«Не везло ему по жизни»
Советский боксер мог заработать миллионы в США. Но ушел в криминал и погиб от рук киллера
Британский клуб заплатит миллионы евро за погибшего футболиста Салу
Все материалы
Культура
Пойманную с кокаином Бочкареву потребовали отправить в наркодиспансер
«Мне казалось, что я действительно схожу с ума»
Хоакин Феникс о «Джокере», комиксах и своих принципах
Звезду «Бэтвумен» практически парализовало после трюков на съемках
«Мужчины посещают жен по вечерам»
Как выглядят самые странные семейные отношения в мире
Автор хитов Пинк и Шакиры умер от рака мозга
Марк ЗахаровОбыкновенное горе
Умер Марк Захаров — мэтр российского театра, режиссер «Того самого Мюнхгаузена»
Рики Мартин и его муж вновь станут родителями
Все материалы
Интернет и СМИ
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
«Купи я в подворотне у барыги, и то было бы лучше»
 
На федеральном ТВ вспомнили слова Путина перед войной в Чечне
«Никто не знает, где истина»
Захватывающие пейзажи и людские страдания на снимках известных фотографов
В «Вестях недели» показали называющего себя водителем убитых в ЦАР журналистов
«Иногда я сама не верю, что это было правдой»
Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
Познер объяснил свое негативное отношение к Советскому Союзу
Все материалы
Ценности
Порно девять часов крутили на уличном экране модного магазина
Роскошная жизнь Грейс Келли
Богатство, тайны и смерть одной из главных актрис Голливуда
Макрон приехал на прощание с Шираком на десятилетнем автомобиле
Взяли моду
Женщины всегда стремились походить на кинозвезд. Кто придумал эти идеалы красоты?
46-летняя бывшая супермодель запустит шоу трансвеститов вместе с Кончитой Вурст
Леопард против зебры
Легендарная Джей Ло, БДСМ и листья на голове: как прошла неделя моды в Милане
Дочь Синди Кроуфорд случайно оголила грудь на подиуме
Все материалы
Путешествия
Россияне попытались вывезти чемодан еды из турецкого отеля и попались
Южная мощь
Сочи, матрешка и «Формула-1»: что творилось на российском этапе главных гонок планеты
Дикое животное ворвалось в московский аэропорт
«Вас отлично потрясет!»
Молочные озера, красные скалы и золотоносные реки: зачем богатым русским ездить на Алтай
Украинская авиакомпания пострадала из-за необходимости облетать Россию
«Они набивали пакеты всем, что казалось съедобным»
Как россиянка мечтала попасть на португальский пляж, а оказалась в пугающем гетто
Обшивка двигателя авиалайнера оторвалась во время полета
Все материалы
Из жизни
Беглый заключенный 17 лет скрывался от правосудия в пещере
«Вот поэтому мы и уехали»
История россиянки, добившейся успеха в Голливуде
Слоненок отчаянно пытался разбудить убитую мать и попал на видео
Тор с ними
Как потомки викингов вспомнили древних богов и начали жить по-новой
Полиция часами искала злоумышленника в огромном лабиринте
«Я хочу стать кенгуру и ускакать от всех»
История россиянки, которая перебралась в Австралию и увидела ее с неприглядной стороны
Мать спасла детей от гибрида хищной кошки
Все материалы
Лучшее автомобильное видео сентября
«Ожившие» видеоигры, серпантин из 99 поворотов и карета из «Приоры»: самые интересные ролики месяца
Видео: шестиколесный УАЗ на максималках
Всего 3,7 миллиона — и идеальная машина грибника в вашем гараже. Если она туда поместится
Lada Granta Drive Active
Тест самой дорогой, самой стильной и самой драйверской Гранты
Электромобили: начало
Избранное на Моторе: массовые электрокары, едва не изменившие мир
Найдена Lada Granta с пробегом почти миллион километров
В России захотели наказывать нарушителей «успокоительными остановками»
У Toyota Camry появился полный привод
Все материалы
Дом
Житель дома с током в батареях рассказал о причинах аварии
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
Россиянам предрекли проблемы с ипотекой
Распилили
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Раскрыт размер наследства Марка Захарова
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Россияне заявили о необходимости в изучении иностранных языков
Золотодобытчикам на Алтае захотели ограничить доступ к золоту
Все материалы