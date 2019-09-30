Американского боксера арестовали за избиение жены

Американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян был арестован за избиение жены. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, в ходе перепалки боксер схватил супругу за руку и ударил ее в лицо. Женщине удалось сбежать из дома. Прибывшие на место полицейские зафиксировали у нее синяки на руке и травмы носа. Пострадавшая отказалась от медицинской помощи, однако на Мартиросяна был составлен протокол.

На следующее утро боксер был арестован. Против него выдвинуты обвинения в домашнем насилии.

На счету Мартиросяна 36 побед, четыре поражения, еще один поединок завершился вничью. В мае 2018 года он проиграл нокаутом казахстанцу Геннадию Головкину в бою за титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Всемирного боксерского совета (WBC).

20 сентября футболист английского клуба «Йорк Сити» Рис Томпсон был осужден за издевательства над своей девушкой Дэниэль Томас. Игрок три дня избивал ее железным прутом, сломал ей челюсть и заставил слизывать краску с пола.

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