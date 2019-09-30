В Чечне возмутились идеей назвать поселок в честь царского генерала

Жители Грозного негативно отнеслись к идее властей города назвать новый поселок на территории Октябрьского района именем генерала Арцу Чермоева, который во время Кавказской войны воевал в царской армии. Об этом сообщает «Кавказский узел».

По данным издания, администрация Грозного объединила два участка Октябрьского района города в один поселок и решила присвоить ему название Орцин-Мохк (земля, край Орцу). В мэрии отметили, что до 1961 года имя первого чеченского генерала российской армии носили два населенных пункта в пригороде Грозного.

«Одно такое село находилось в сторону селения Чечен-Аул, а второе — на окраине нынешнего поселка Старая Сунжа в Грозном. Таким образом, присвоение объединенному поселку названия Орцин-Мохк будет еще и восстановлением исторической справедливости», — заявили в администрации города. Также в ведомстве отметили, что это решение было принято в соответствии с федеральным и республиканским законодательством.

Материалы по теме «Чеченцы — это зеркало российского общества» Глава Вайнахского конгресса Петербурга о ситуации с мостом Кадырова

Однако местные жители раскритиковали решение городских властей, отмечает «Кавказский узел». Издание приводит мнение нескольких жителей Грозного и подчеркивает, что позиция указанных горожан не является репрезентативной выборкой и может не отражать реальных настроений общества.

Так, по мнению одного из грозненцев, для чеченского народа Чермоев является скорее отрицательной фигурой. «Он больше "прославился" тем, что в 1877 году со своей "чеченской милицией" участвовал в подавлениях народного восстания против царских властей», — сказал он. «Отношение к нему было и остается неоднозначным», — заявил другой собеседник издания. «Нас пока что никто не спросил, хотим ли мы, чтобы поселок именовался Орцин-Мохком или как-то иначе. Конечно, поселок с именем лучше, чем какие-то номерные участки, но вот насчет названия следовало бы еще подумать и выбрать из нескольких вариантов наиболее приемлемый», — считает третий.

В конце августа сообщалось, что родовое село главы Чечни Рамзана Кадырова — Центарой — переименовали в Ахмат-Юрт. Населенному пункту присвоено имя первого главы республики — Ахмата-Хаджи Кадырова.

Арцу (Орцу) Чермоев — российский генерал-майор, участник Кавказской (1842-1864) и русско-турецкой (1877-1878) войн. Также Чермоев принимал участие в подавлении восстания в Чечне в 1877 году. Генерал был, в частности, кавалером орденов Святого Георгия IV степени, Святого Станислава I степени и Святой Анны I степени. Кроме того, в 1894 году российский император удостоил Чермоева титула князя.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!