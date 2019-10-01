Сэйв голкипера «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в седьмом туре АПЛ

Сэйв голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа признан лучшим в седьмом туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Испанский вратарь дважды выручил свою команду после ударов из пределов штрафной в матче против «Арсенала» (1:1).
В пятерку лучших также вошли спасения в исполнении Дина Хендерсона («Шеффилд Юнайтед»), Арона Ремсдейла («Борнмут»), Уго Льориса («Тоттенхэм») и Эдерсона («Манчестер Сити»).
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