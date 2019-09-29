«Лестер» забил пять мячей «Ньюкаслу» и вышел на третье место в АПЛ

«Лестер» на своем поле разгромил «Ньюкасл» в матче седьмого тура Английской премьер-лги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в воскресенье, 29 сентября, и завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев. Вперед «лис» на 16-й минуте вывел Рикарду. На 54-й минуте Джейми Варди удвоил преимущество «Лестера». Через три минуты защитник «сорок» Пол Дамметт отправил мяч в свои ворота, а спустя семь минут Варди оформил дубль. В концовке матча Онинье Ндиди установил окончательный счет.

На 43-й минуте прямую красную карточку за грубый фол получил хавбек «Ньюкасла» Айзак Хэйден.

После семи туров в активе «Лестера» 16 очков, команда располагается на третьем месте в чемпионате. «Ньюкасл» с пятью очками занимает 19-ю позицию.

В следующем туре «Лестер» 5 октября на выезде сыграет с «Ливерпулем». Ньюкасл на день позже на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».

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