Алчная россиянка вышла замуж за мужчину без сознания и осталась ни с чем

В Кемеровской области признали недействительным брак, заключенный с находившимся без сознания и при смерти мужчиной. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Кузбасса.

В июле 2017 года руководитель ЗАГСа Таштагола и Таштагольского района зарегистрировала брак между ее знакомой и умирающим мужчиной без его согласия. Жених лежал без сознания в больнице города Новокузнецка с пулевым ранением. Пациент скончался на следующий день после фиктивной росписи.

По версии прокуратуры, незаконно вступившая в брак женщина не планировала создавать семью. Мошенница пыталась получить статус супруги, чтобы забрать имущество погибшего. При рассмотрении уголовного дела о смерти мужчины по неосторожности женщина потребовала компенсацию за моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей.

Прокурор города провел расследование и подал в ЗАГС Таштагола и Таштагольского района иск о признании брака недействительным. Городской суд удовлетворил соответствующее исковое требование.

В результате руководительницу ЗАГСа осудили за незаконную регистрацию брака. Суд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей.

В сентябре сообщалось, что полиция американского округа Харрис, штат Техас, объявила в розыск 51-летнего Пола Никсона, который развелся с женой без ее ведома. Женщина узнала об этом во время ссоры — американку не устраивало, что мужчина тратит слишком много денег на ювелирные украшения.

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