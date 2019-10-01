Российская телеведущая обвинила подругу-дизайнера в краже денег

Российская телеведущая Елена Ищеева стала жертвой недобросовестного дизайнера интерьеров. О конфликте с генеральным директором архитектурной студии ArtKipling она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Согласно утверждениям звезды, ее обманула знакомая Анна Гутлина, возглавляющая ArtKipling. Женщина якобы заняла у Ищеевой деньги и отказывается их возвращать. Телеведущая также обвинила Гутлину в непрофессионализме. «Как профессионал по ремонтным работам, которыми и торгует, абсолютный ноль. Проверяла лично. Стяжку от вытяжки порой отличить не может. Счета ее с мужем компании "АртКиплинг" за неуплату налогов заблокированы. Предпочитает в расчетах исключительно кэш, который утекает в неизвестных направлениях и вечно требуется еще», — посетовала телеведущая.

Материалы по теме Коламбия пикчерз не представляет В каких интерьерах жили герои лучших мультфильмов СССР

Ищеева отметила, что дизайнер имеет психологическое образование и «отлично манипулирует людьми». «Вкрадывается в доверие, жалуется на злого мужа, выбивает слезу и забирает деньги в долг, которые не отдает и отдавать не собирается в принципе», — добавила звезда.

Публикация продублирована на странице Ищеевой в Facebook. В комментариях пользователи посочувствовали телеведущей и посоветовали ей обращаться в суд.

Ищеева с 2001 по 2004 год вместе с Еленой Хангой вела ток-шоу «Принцип домино» на НТВ. Впоследствии работала на телеканале «Домашний». В настоящее время выступает руководителем проекта Finparty.ru, входящего в состав группы компаний Banki.ru.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru