Британец повоевал в ИГ, разочаровался и захотел к маме

Британец, в числе первых уехавший на Ближний Восток для борьбы на стороне террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), был найден живым и попросился домой. Об этом сообщает The Telegraph.

Асил Мутана (Aseel Muthana) уехал из города Кардифф в Уэльсе, где работал продавцом мороженого, в 2014 году — когда ему было 17 лет. Он последовал в Сирию за старшим братом Нассером, который, как считается, погиб во время бомбардировки в 2016-м. Их обоих в 2015 году внесли в санкционные списки ООН.

The Telegraph отмечает, что Асил считался умершим, пока недавно его не обнаружили в секретной тюрьме ИГ в северной части Сирии. Отмечается, что учреждение переполнено: в нем находятся 5 тысяч человек, которые теснятся в маленьких камерах.

Мужчина сейчас заявляет, что скучает по маме и хочет вернуться в Великобританию. Он утверждает, что его заманили в Сирию лживой пропагандой. «Мы приехали, когда пропаганда и медиа [ИГ] наповал твердили о помощи бедным, помощи сирийцам. Мы держались вместе с людьми из Соединенного Королевства, из Уэльса», — заявил он.

Мать Мутаны, узнав, что ее сын жив, обрадовалась. Женщина теперь умоляет британские власти вернуть Асила в страну.

Родные Мутаны ранее рассказывали, что пытались дерадикализовать юношу и даже отобрали у него паспорт, однако он смог покинуть страну по поддельным документам. Его отец при этом обвинял британские власти в том, что они недостаточно сделали для предотвращения отъезда сына.

Летом неоднократно сообщалось о возвращении в европейские страны и в США детей-сирот, рожденных в семьях боевиков «Исламского государства», а также связанных с группировкой женщин.

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