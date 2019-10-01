Стало известно о попытке Порошенко ликвидировать Савченко

Командование одного из украинских спецполков получило приказ ликвидировать бывшего народного депутата Украины Надежду Савченко. Об этом в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK, запись которой доступна в YouTube, сообщил бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.

Рубан рассказал, что о приказе ликвидировать Савченко он узнал по телефону от одного из офицеров, с которыми контактировал, и передал эту информацию Надежде. «Она сказала, что ей поступают подобные сигналы, а затем, через три месяца, у нее появился водитель из тех, кто служит в этом спецполку», — рассказал он.

Убитым должен был быть и сам Рубан. Покушение планировалось произвести во время пересечения границы между Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР), куда они несколько раз ездили для того, чтобы посетить колонии, в которых содержатся пленные.

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«Они так еще сказали дословно: "Команда — сделать Савченко дважды героем, ее посмертно и тебя заодно посмертно героем. И мы опоздали на 15 минут, вы уже уехали". А выходили мы через другой "коридор". Не успели. Ну, я прекратил эти "безбашенные" поездки», — добавил Рубан.

Отвечая на вопрос, кто «заказал» его и Савченко, Рубан ответил, что нардеп была неинтересна ни Службе безопасности Украины, ни Верховной Раде. «Только один человек, который концентрировал на ней внимание, — это бывший президент [Петр Порошенко]», — резюмировал он.

В марте 2018 года Савченко была задержана в Киеве. Ее заподозрили в подготовке теракта в центре украинской столицы и покушений на представителей украинской власти, в том числе на Порошенко. В качестве доказательств СБУ предоставила видео, на котором депутат обсуждает госпереворот с Рубаном. Ранее его также обвинили в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.

В 2016 году Савченко была приговорена российским судом к 22 годам тюрьмы за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае того же года ее помиловал президент России Владимир Путин. После возвращения на Украину Савченко занялась политикой и стала депутатом Верховной Рады. В 2019 году после смены власти на Украине она решила вновь баллотироваться в следующий созыв парламента по одномандатному округу в Донецкой области, но не получила нужной поддержки избирателей.

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