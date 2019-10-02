На благоустройство Дагестана дали миллиард рублей

На благоустройство дворовых и общественных территорий в Дагестане в этом году выделено около миллиарда рублей по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Все средства направлены на соответствующие работы в 39 муниципалитетах Дагестана, отмечается в релизе.

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В Махачкале в 2019 году общий бюджет данной программы составил порядка 225 миллионов рублей, включая средства из республиканского и муниципального бюджетов. На эти деньги будут благоустроены 32 территории, включая шесть общественных пространств — парков и скверов.

За ходом реализации программы осуществляется общественный и парламентский контроль, добавили в правительстве Дагестана.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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