Китай объяснил появление душ мертвых людей на грандиозном военном параде

На параде к 70-летию образования Китайской Народной Республики в одном из автомобилей ехали души мертвых героев. Такое официальное объяснение было дано газетой «Жэньминь Жибао» Онлайн в Facebook.

«Почему в автомобиле с номером "1949" нет пассажиров? Потому, что там едут души тех героев, кто отдал свою жизнь за создание КНР», — говорится в сообщении.

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1 октября в Пекине прошел грандиозный парад, посвященный 70-летию основания Китайской Народной Республики. Председатель Китая Си Цзиньпин выступил перед народом и пообещал, что никому не по силам будет подорвать мирное и стремительное развитие страны. Во время парада были продемонстрированы последние достижения китайской военной науки, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты.

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