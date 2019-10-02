Кремль высказался об увольнении главного тюремщика России

Указа об увольнении Геннадия Корниенко с поста директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 2 октября.

Накануне агентство «Интерфакс» сообщило, что 65-летний Корниенко покинул должность в связи с предельным возрастом нахождения на службе.

По сведениям принадлежащего Григорию Березкину издания РБК, основной претендент на это место — начальник управления «Л» этого ведомства, генерал-лейтенант Вадим Баланин. Этот отдел занимается техническим сопровождением оперативной деятельности ФСИН.

О скором уходе Корниенко сообщалось также в начале сентября.

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