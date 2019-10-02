Власти объяснили указ о премиях магаданским чиновникам

Указ губернатора Магаданской области Сергея Носова о порядке выплат премий чиновникам, признанный недействительным Верховным судом, был нацелен на повышение качества их работы. Об этом заявили в администрации региона, пишет в среду, 2 октября, принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Как уточнил пресс-секретарь Носова Александр Вяткин, губернатор таким образом был намерен при необходимости допустить снижение «ежемесячного денежного поощрения» «нерадивым» госслужащим. Так, при установлении заработной платы учитывалось бы не только количество труда, но и его качество.

По словам вице-губернатора Андрея Колядина, такие меры, согласно документу, могли быть приняты в результате невыполнения контрольных показателей, установленных главой области.

Собеседник издания пояснил, что зарплата местных чиновников состоит из трех частей: основной, компенсационной и премиальной. Последняя из них составляет около 30 процентов общей суммы выплат, и именно в таком размере было предусмотрено сокращение в установленных случаях.

Отмечается, что администрация региона намерена обратиться с жалобой по делу в президиум Верховного суда.

Документ, о котором идет речь, был опубликован 4 марта. Прокуратура Магаданской области опротестовала его, заявив, что губернатор не имеет права определять порядок выплат и устанавливать их размер. После этого дело рассматривалось в областном и Верховном судах.

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