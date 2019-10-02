В России стартовала олимпиада «Я — профессионал»

В Москве прошла церемония открытия третьего сезона Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал». Об этом в среду, 2 октября, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Как отмечается, в этом году организаторы олимпиады расширили список представленных на ней направлений до 68. Кроме того, увеличилось и количество самих вузов-организаторов олимпиады: если в первый год работы проекта их было всего 11, то теперь стало уже 26. Также выросло и число компаний, выступающих партнерами олимпиады — со 100 до более 300.

«Очень часто эти проекты, в том числе и олимпиаду, называют социальным лифтом. Но чтобы доехать на лифте, нужно сначала в него зайти, как минимум нажать кнопку, а это можно сделать только самому. Хочу порекомендовать тем, кто находится в зале, а также слышит нас по телевидению и в интернете, закончив просмотр, зайти на портал олимпиады и нажать на кнопку регистрации», — заявил на церемонии первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Регистрация участников на сайте проекта будет открыта до 18 ноября. Отборочный онлайн-этап соревнований начнется 22 ноября. Те, кто пройдет онлайн-этап и дополнительный конкурс получат возможность попасть на профильные практико-ориентированные образовательные форумы — так называемые зимние школы.

Победителей определят весной 2020 года по итогам заключительного очного этапа, площадки для прохождения которого будут располагаться во всех федеральных округах страны. Все дипломанты получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Обладателям золотых медалей также вручат денежные премии (200 тысяч рублей для медалистов по треку «Бакалавриат» и 300 тысяч рублей — по треку «Магистратура»).

Олимпиада «Я — профессионал» стартовала в 2017 году. В первый год проведения было подано 295 тысяч заявок по 27 направлениям. Второй сезон конкурса был открыт 26 сентября 2018 года. В период регистрации поступило 523 тысячи заявок. Число направлений увеличилось в два раза, с 27 до 54.

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