На долги россиян появились новые претенденты

В России в скором времени может появиться институт частных приставов, которые смогут взыскивать долги по корпоративным спорам, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По информации издания, инициатором реформы стала Торгово-промышленная палата РФ, разработавшая законопроект «О частных судебных исполнителях». Авторы документа указывают, что нынешний порядок взыскания задолженностей неэффективен — по итогам 2017 года взыскать удалось всего 13 процентов от общей суммы претензий. К тому же сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) ориентированы на работу с мелкими задолженностями.

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Предполагается, что частные приставы получат возможность взыскивать долги в рамках корпоративных споров. В этом случае компании, выигравшие судебные процессы, смогут выплачивать им вознаграждение.

При этом частные судебные приставы будут подконтрольны и подотчетны ФССП и должны будут действовать теми же методами, что и их государственные коллеги. Работать в таких компании смогут граждане не моложе 25 лет с высшим юридическим образованием и двухлетним опытом работы по специальности.

Ранее подобные предложения уже выдвигались различными ведомствами. Впервые с инициативой в 2006 году выступил тогдашний министр юстиции Юрий Чайка, однако идея была признана преждевременной.

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