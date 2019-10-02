Эмили Ратаковски снялась в рекламе откровенного купальника

inamoratawoman / Instagram

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски продемонстрировала новый купальный костюм своего собственного бренда Inamorata Woman. Рекламный ролик появился в Instagram-аккаунте бренда в среду, 2 октября.

Речь идет о слитном кислотно-зеленом купальнике с леопардовым принтом и глубоким разрезом спереди. На кадрах модель предстает перед камерой в разных позах, демонстрируя вещь со всех ракурсов. «Наш любимый слитный костюм», — подписала Ратаковски пост, который собрал 90 тысяч просмотров.

Поклонницы восхитились новинкой дизайнера. «Ух ты! Просто потрясающе, ты выглядишь превосходно», «Мне очень нравится этот большой вырез», «Хороша и модель, и расцветка», — делали комплименты комментаторы.

Эмили Ратаковски известна своей любовью к фотосессиям в откровенной одежде. В сентябре она опубликовала еще один снимок в вызывающем купальнике. Он сшит таким образом, что полностью открывает ягодицы и бедра модели, а вырез кливидж заканчивается чуть выше пупка.

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