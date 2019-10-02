В сенате США призвали проучить генпрокурора России

Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио совместно с группой других законодателей выступил с обращением к госсекретарю Майку Помпео и к министру финансов Стивену Мнучину с призывом внести в санкционные списки за преследование оппозиции генерального прокурора России Юрия Чайку и министра юстиции Александра Коновалова. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Рубио.

«Мы пишем с просьбой предпринять действия в ответ на продолжающееся преследование российским правительством диссидентов и лидеров оппозиции», — говорится в заявлении. В частности, там упоминается активист Константин Котов, который был осужден на четыре года за три нарушения при проведении митингов, и приговоренный к пожизненному заключению за организацию убийств бывший сотрудник компании «ЮКОС» Алексей Пичугин.

Авторы заявления в связи с этим призывают внести в «список Магнитского» генерального прокурора Юрия Чайку, министра юстиции Александра Коновалова и бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко. В заявлении также говорится о 200 политических заключенных в России.

«Закон Магнитского» принят в США в 2012 году. Он подразумевает санкции для россиян, предположительно, причастных к нарушению прав человека. При этом имена тех, в отношении кого вводятся ограничительные меры, обнародуются. Закон был назван в честь российского юриста Сергея Магнитского. Его арестовали в 2008 году, в 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская Тишина».

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