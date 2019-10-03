Два верблюда атаковали ведущего и заставили его громко кричать

dailymail.co.uk

Телеведущий из Объединенных Арабских Эмиратов Ахмад Салаем (Ahmad Salayem) подвергся атаке двух верблюдов, пока сидел у себя в машине. Об этом пишет Daily Mail.

Салаем записывал видео и начал говорить: «Доброе утро, добрый вечер, добрый день!» — однако не успел закончить мысль, поскольку в его окно просунул голову один из верблюдов, стоявших снаружи. Животное попыталось отобрать у Салаема хлеб, который тот держал в руке. Спустя несколько секунд у него это получилось.

Ведущий взял в руку новый кусок хлеба и снова обратился к зрителям: «Как у вас дела? Мы все еще здесь...» Он опять не смог договорить фразу, так как начал отбиваться от двух верблюдов сразу.

В Instagram-аккаунте Салаема опубликовано несколько видео, во время которых он также прикармливает верблюдов из окна своей машины или обнимает и целует их.

В сентябре 2018 года во время съемок телепередачи в Кении верблюд сбросил и чуть не затоптал тележурналиста Туку Кариуки (Thuku Kariuki) и его ассистента. Инцидент произошел во время записи сюжета о ежегодном верблюжьем дерби в заповеднике Самбуру.

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