Церетели вернул долг Москве

Скульптор Зураб Церетели частично погасил задолженность по арендной плате перед столичным департаментом городского имущества, передает РИА Новости.

Представитель зодчего в четверг, 3 октября, передал в Арбитражный суд Москвы соответствующие платежные документы, сообщил корреспондент агентства из зала суда. Судебное разбирательство между городскими властями и Церетели возникло из-за невыплаты последним стоимости аренды земельного участка на Авиамоторной улице.

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Сумма иска составляет 55 миллионов рублей. Представитель ответчика в ходе заседания отметил, что в общей сложности платежными документами подтверждается выплата 13 миллионов рублей. Представитель истца попросил отложить слушания по делу, чтобы проверить платежки. Ответчик ходатайство поддержал.

Суд назначил следующее заседание по разбирательству между скульптором и департаментом имущества на 14 ноября.

Иск к Церетели о взыскании 55,12 миллиона рублей был зарегистрирован в середине июля 2019-го. Это не первый случай, когда московские власти предъявляют претензии скульптору. В ноябре 2018-го он был оштрафован за самострой: Замоскворецкий суд столицы постановил взыскать с Церетели средства, потраченные городом на устранение незаконной перестройки особняка Платона Зубова в Волковом переулке.

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