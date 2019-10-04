Башкирию похвалили за строительство

Строительный комплекс Башкирии очень силен и является одним из самых передовых в России. Об этом заявил глава Минстроя Владимир Якушев по итогам визита в регион для проверки реализации национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает агентство «ФедералПресс».

«То, что касается исполнения нацпроектов и программ, за которые отвечает Министерство строительства и ЖКХ, тут я уезжаю со спокойной совестью», — отметил чиновник.

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По словам Якушева, в республике построено много жилья, но в то же время есть чему поучиться в плане развития городской среды и сферы коммунального хозяйства. «Самое главное, что региональное правительство понимает, что решить задачу по созданию благоприятной среды для наших граждан можно только подходя комплексно», — добавил министр.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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