Российскую птицу отправят за границу

Третья по величине производства птицефабрика Ставропольского края Агрогруппа "Баксанский бройлер" намерена начать экспорт продукции в текущем году. Об этом сообщил соучредитель и заместитель генерального директора предприятия Мансур Мусафаров. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с Азербайджаном, Арменией, Киргизией, Таджикистаном и Ираном. Предприятие основано в 2008 году, компания занималась производством инкубационного яйца для хозяйств южных регионов России. В 2012 году агрогруппой было начато собственное производство мяса птицы. Ежегодно предприятие производит 18 тысяч тонн мяса птицы, 32 миллиона тонн инкубационного яйца и 22 миллиона суточных цыплят.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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