Россиянка 70 лет прожила с вишневой косточкой в носу

В Москве врачи удалили из носа 80-летней пациентки вишневую косточку, с которой женщина проходила 70 лет. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Инородное тело в полости носа пациентки удалось обнаружить благодаря рентгеновскому снимку, сделанному у стоматолога. Женщина пояснила, что инородный предмет не доставлял ей дискомфорта, а слизисто-гнойным выделениям из носа она не придавала значения.

«Сам факт попадания косточки в нос пациентка не вспомнила, но предположила, что это произошло еще в детстве, около 70 лет назад. Косточка (...) была очагом хронического гнойного воспаления и затрудняла дыхание носом. После извлечения ринолита (камня из отложений солей кальция из носовой слизи вокруг косточки — прим. «Ленты.ру») пациентка уже через несколько дней ощутила улучшение носового дыхания в такой степени, о которой и не подозревала ранее», — говорится в сообщении департамента.

Ранее сообщалось о жителе поселка Эльбан Амурского района Хабаровского края, который два года прожил с гвоздем в голове и мазал рану зеленкой. Инородный стальной предмет попал ему в голову во время ремонта. Рана оказалась не слишком большой, поэтому мужчина не пошел к врачу. Из-за долгого нахождения гвоздя в носоглотке у пациента началась эрозия крупных кровеносных сосудов и воспаление. Медик отметил, что хирургическое вмешательство в этом случае могло привести к летальному исходу.

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