Названа главная угроза среднему классу России

Главной угрозой для среднего класса в России оказались рождение ребенка или выход на пенсию. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на доклад профессора НИУ ВШЭ Наталии Тихоновой «Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика».

По ее словам, средним классом в России считаются 38,2 процента жителей страны. Из них только семь процентов входят в ядро среднего класса (10,3 миллиона человек). Это люди, соответствующие всем характеристикам среднего класса, в том числе имеющие денежные доходы выше медианы по стране, загородный дом или крупные сбережения; имеющие подчиненных на работе, использовавшие платные медицинские услуги в течение последних трех лет и сами идентифицирующие себя со средним классом.

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Другими группами среднего класса в России являются так называемая ближняя — в нее входят 11,2 процента населения — и дальняя периферия (19,5 процента). Границей относительного материального благополучия считаются 125 процентов от медианы денежных доходов, которые в среднем по России составляют 18,8 тысячи рублей в месяц. Более 80 процентов среднего класса имеют доходы выше этого уровня.

Однако появление детей может выбросить человека на периферию среднего класса или и вовсе за его пределы. Так, наличие всего одного ребенка снижает шанс войти в ядро среднего класса в 1,5 раза, двух и более детей — в четыре раза. По словам Тихоновой, это говорит о том, что зарплаты российских представителей среднего класса «не предусматривают даже простого демографического воспроизводства». Другой причиной выпадания россиян из среднего класса становится выход на пенсию, в результате которого доходы жителей страны резко снижаются.

В июне сообщалось, что в России начал исчезать средний класс — доля граждан, которых можно отнести к нему, с 2014-го по 2017 год снизилась с 37 процентов до 30 процентов жителей страны. Эксперты пояснили, что именно средний класс больше всего пострадал от кризиса 2014 года.

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